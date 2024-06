Immagine illustrativa/foto d'archivio TI-Press

Sabato mattina, nell'ambito di un dispositivo di ricerca attivo nella zona della Val Malvaglia, è stato localizzato un corpo senza vita, la cui identificazione è in corso. A comunicarlo è la polizia cantonale.

Il ritrovamento è avvenuto a un'altitudine di circa 2'700 metri in una zona impervia poco sotto il percorso alpinistico della Via Malvaglia. Sono in atto le procedure di riconoscimento per definire l'identità della persona.

Le ricerche, coordinate dalla Polizia cantonale, hanno visto impegnati la REGA, le sezioni di Biasca e Olivone del Soccorso alpino svizzero (SAS), un elicottero dell'Esercito e un elicottero di una ditta privata.

