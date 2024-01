Immagine illustrativa/foto d'archivio. Keystone

Una nottata di festeggiamenti per dare il benvenuto al 2024. Poi la chiamata a Nez Rouge per rientrare a casa. Sono 117 le persone che, in Ticino e nel Moesano, hanno scelto questa possibilità.

Tra mezzanotte e le 6.30 i volontari dell'associazione hanno così effettuato 43 interventi, percorrendo un totale di 2'616 chilometri, come fa sapere il segretario Thomas Fei, interpellato dalla RSI.

«Abbiamo potuto contare sull'aiuto di 56 persone, con 22 equipaggi attivi sul territorio» spiega. Territorio che è stato percorso in lungo e in largo: «Da San Bernardino a Locarno Monti, dal Basso Mendrisiotto al Malcantone».

