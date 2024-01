Il municipale di Bellinzona Giorgio Soldini Tipress

Lunedì sera a Bellinzona l'assemblea del partito del Centro si è trovata per dare il via libera alle proprie due liste per le Comunali.

A tener banco è stata la presenza del municipale uscente Giorgio Soldini che cercherà di conquistare il seggio per la terza volta.

Un'occasione mancata verso il rinnovamento, secondo la presidente distrettuale del partito Simonetta Biaggio Simona.

Un rinnovamento non lontano per il presidente della sezione Davide Pedrioli.

Con Soldini, in lista per il Municipio, figurano anche Marguerite Ndiaye Broggini, Claudio Cattori, Camilla Guidotti, Mattia Lepori, Lindita Osmani-Durmishi e Giovanna Pedroni.

Swisstxt