Conoscere gli altri attraverso la lingua Keystone

Torna per la quindicesima volta il Festival delle lingue (dall'8 al 19 aprile), per dare la possibilità agli allievi di quarta media ticinese di sperimentare una giornata a tema.

Verrà proposta una vasta gamma di atelier dove praticare non sole lingue insegnate a scuola, ma anche quelle sconosciute ai più, come l’aramaico, il curdo, il bosniaco, il cinese, l’estone, il giapponese, il macedone, il portoghese, lo spagnolo, il turco, la lingua dei segni e le lingue antiche.

Le attività mirano a far vivere il plurilinguismo in Svizzera, in Europa e nel mondo non come un ostacolo, ma come una fonte di ricchezza. Il programma, da fine marzo, su www.ti.ch/sim.

Swisstxt