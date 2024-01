A ottobre la consegna dell'istanza Comune di Locarno

Nonostante il progetto fuoriesca dal Piano cantonale delle aggregazioni, il Consiglio di Stato ha approvato l’istanza di aggregazione tra i due comuni del Locarnese. Premiata la volontà locale.

Non era nei piani del Cantone, ma il Consiglio di Stato ha deciso di non mettere i bastoni tra le ruote all’istanza di aggregazione tra Locarno e Lavertezzo. La richiesta congiunta dei due Comuni di «convolare a nozze» era stata consegnata in ottobre al Governo, che giovedì ha preso posizione, approvando la richiesta.

È stata quindi istituita la Commissione di studio incaricata di elaborare un progetto aggregativo. La richiesta è stata esaminata anche alla luce dei contenuti del Piano cantonale delle aggregazioni (PCA) del 2018, che colloca questi comuni – tra loro confinanti in zona Riazzino - in due scenari differenti.

Lavertezzo costituisce infatti, insieme a Cugnasco-Gerra, Gordola e il quartiere locarnese Gerre di Sotto lo scenario denominato «Piano», mentre Locarno - senza il quartiere Gerre di Sotto - è assegnato allo scenario «Locarnese» che riunisce undici comuni dell’omonimo agglomerato.

Il Governo, a tal proposito, sottolinea che il PCA «non è una visione statica», ma può evolvere e adattarsi alle sollecitazioni, «in particolare laddove emerge la volontà degli attori locali».

SwissTXT / red