Il palazzetto del Fevi, o Palexpo che dir si voglia, verrà riparato e sistemato dopo gli importanti danni subiti con la grandinata di fine agosto, stimati in 2 milioni di franchi.

Lo ha stabilito il Municipio di Locarno che, dopo aver valutato tutti gli scenari possibili e aver richiesto ulteriori approfondimenti, ha quindi scelto la via della sistemazione provvisoria.

Le motivazioni sono spiegate in una nota: la struttura riveste un ruolo centrale per la Città, che non può farne a meno «poiché sede di importanti congressi, ricevimenti e grandi eventi. Il Locarno Film Festival su tutti, per il quale la sala di proiezione da 3’000 posti è fondamentale».

