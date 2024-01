I sette candidati al Municipio PLR Locarno

Il sindaco uscente Alain Scherrer aveva già fatto sapere di volersi fare da parte e anche Davide Giovannacci non sarà più in lizza.

Entrambi sono stati omaggiati in occasione dell’assemblea di martedì sera del PLR di Locarno, che in vista delle elezioni comunali di aprile ha approvato una lista guidata da Nicola Pini e composta per il resto da persone con esperienza in Consiglio comunale e profili nuovi.

I liberali-radicali intendono comunque riconfermare i loro tre seggi in Municipio. Gli altri nomi sulla lista sono quelli di Nadia Bredice, Simone Merlini, Luca Panizzolo, Mauro Silacci, Vanessa Singy ed Elena Zaccheo.

