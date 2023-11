Un numero sempre all'ascolto Tipress

Il Premio Cansani 2023 è stato assegnato al Telefono Amico, che opera dal 1971 in Ticino.

L'associazione riceverà un assegno del valore di 3'000 franchi. In particolare, «è stata ritenuta di grande valore l’offerta di un servizio di ascolto per le persone che necessitano di parlare con qualcuno senza pregiudizi o preconcetti. L’operato dell’associazione avviene in maniera discreta e fuori dai riflettori, basandosi sull'anonimato».

Il Premio verrà consegnato sabato 11 novembre 2023 alle 11.00, al Canvetto Luganese. Come di consueto seguirà una presentazione dell’attività dell’associazione premiata. La cerimonia è pubblica.

Swisstxt