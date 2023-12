San Bernardino (immagine d'illustrazione). © Ti-Press / Massimo Piccoli

Gli impianti di Confin a San Bernardino potrebbero ripartire già prima di Natale, dopo più di 10 anni di stop, riporta la RSI.

Dipenderà dalle autorizzazioni, come comunicato giovedì sera dalla San Bernardino Swiss Alps di Stefano Artioli durante la presentazione del piano per rilanciare la destinazione turistica. I presenti erano circa 300.

Niccolò Meroni, responsabile marketing e direttore operativo, ha detto alla RSI che stando agli accordi con il Municipio di Mesocco loro avevano «l’obbligo di aprire gli impianti per la stagione 2024-25».

I lavori continueranno per 10 anni: «Puntiamo a una destinazione che si possa vivere tutto l’anno, con una serie di contenuti per l’estate e anche per le mezze stagioni, come wellness e relax», ha aggiunto Meroni.

Attività variegate

Il sindaco di Mesocco Mattia Ciocco ha specificato anche che «il progetto è pensato per tutte le fasce di età, dai giovani ai senior, offrendo delle attività variegate di cui potranno beneficiarne tutti», riporta l'emittente di Comano.

«A livello di legge si dovranno creare anche degli alloggi, dei letti caldi, che sicuramente porteranno movimento e diverse tipologie di ospiti», ha aggiunto.