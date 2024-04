Nella foto d'archivio (2106) uno sguardo all' interno del magazzino, che all'epoca, otto anni fa, era stato ristrutturato di Cadenazzo. © Ti-Press

Dopo il rogo nel magazzino di Cadenazzo, si lavora per ripristinare le consegne di generi alimentari, essenziali per i 3’000 che ne beneficiano ogni settimana in Ticino. Lo riferisce la RSI.

Red. Paolo Beretta

Le fiamme che sono scoppiate giovedì mattina nel magazzino del Tavolino Magico a Cadenazzo hanno causato molti danni, ma grazie alla velocità con cui sono stati effettuati gli interventi si sono limitate le perdite.

Simonetta Caratti, responsabile comunicazione dell’organizzazione, s'è così espressa alla RSI: «Abbiamo perso circa 1’400 chili di cibo. Il nostro obiettivo ora rimane quello di salvare e distribuire alimenti»

Giovedì 700 persone rimaste senza sostegno

Nonostante il rogo, nessuna persona è rimasta ferita, e gli sforzi si concentrano ora sulla piena ripresa delle attività.

A causa dell’incidente, non è stato possibile fare le consegne a due mense sociali e tre centri di distribuzione, lasciando giovedì 700 persone senza sostegno.

«Stiamo lavorando per garantire che le consegne riprendano regolarmente già da venerdì pomeriggio», aggiunge Caratti, sottolineando l’impegno del team.

La logistica è importante

Jerry Graci, responsabile regionale del personale, sottolinea come l’adattamento a nuovi spazi e la riorganizzazione logistica siano cruciali: «Nonostante le difficoltà, abbiamo garantito che la qualità del cibo distribuito rimanga alta.».

Poi aggiunge: «Le operazioni di prelievo e preparazione per la distribuzione procedono senza intoppi, assicurando che già da venerdì pomeriggio possono riprendere le consegne come al solito».

L'impegno rinnova la missione del Tavolino Magico che assiste 3’000 persone ogni settimana.