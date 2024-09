Un vaccino per proteggere i più piccoli iStock

A partire da ottobre sarà disponibile una profilassi che promette di ridurre drasticamente i casi più gravi di bronchiolite, che può avere conseguenze serie nei primi mesi di vita.

A causa della malattia, in Svizzera vengono ricoverati in media 2’300 bambini l'anno. Una profilassi con anticorpi per i neonati più fragili era già in uso, ma erano necessarie iniezioni mensili.

Il nuovo farmaco, il Beyfortus, copre tutta la stagione con una dose.

L’obiettivo è quello di somministrare il vaccino entro una settimana dalla nascita o entro il primo inverno del bambino, indica Lisa Kottanattu, specialista dell’Istituto pediatrico della Svizzera italiana.

