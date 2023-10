Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

L'estate ha decisamente lasciato spazio all'autunno. In tutto il Ticino negli scorsi giorni le temperature hanno subito un brusco calo e ora è arrivata anche la prima pioggia. Ma il peggio, stando agli esperti di MeteoSvizzera, deve ancora arrivare. Diramata un'allerta di grado 3 per forti precipitazioni tra la tarda serata di giovedì e il mattino presto di sabato. In arrivo anche forti venti.

«Fra giovedì notte e le prime ore di sabato si prevede una marcata situazione di sbarramento, accompagnata da abbondanti precipitazioni al Sud e lungo la cresta principale delle Alpi»: è questo l'avvertimento degli esperti di MeteoSvizzera, che ci preparano dunque a girare con l'ombrello per almeno qualche giorno, dopo aver dovuto tirare fuori dall'armadio negli scorsi giorni anche la giacca per lungo tempo dimenticata.

Nel nuovo blog sul proprio sito internet, i meteorologi spiegano che «una profonda struttura depressionaria proveniente dal vicino Atlantico estende gradualmente il suo influsso verso la regione alpina. Essa causerà una situazione di sbarramento sul versante sudalpino e una ricaduta favonica al Nord».

Detto in altre parole, entro la notte tra giovedì e venerdì le correnti si intensificheranno ulteriormente e ruoteranno a sud, favorendo l'apporto di aria mite e molto umida a ridosso del versante sudalpino.

Le precipitazioni sono già iniziate giovedì mattina e saranno dapprima intermittenti per poi intensificarsi nella notte su venerdì, «principalmente a causa del rafforzamento dei venti meridionali e del conseguente apporto di umidità verso le Alpi».

Ricordiamo infatti che è stata diramata un'allerta di grado 3 (su 5) per forti piogge che riguarda il Ticino e parte dei Grigioni, valevole da venerdì a mezzanotte fino a sabato sempre a mezzanotte.

Allerta pioggia di grado 3 MeteoSvizzera

Per tutta la durata dell'evento (24 ore) si prevedono i seguenti accumuli di precipitazione Locarnese, Alta Vallemaggia e Verzasca : 140-180 mm

Leventina, Blenio, Riviera, Moesano, Ticino centrale e meridionale : 100-150 mm

Vallate meridionali del Canton Grigioni : 120 - 160 mm

Alta Engadina: 60-90 mm Mostra di più

Il limite delle nevicate si troverà inizialmente sopra i 3000 metri, per poi calare a 2400 metri nel corso della giornata di venerdì.

In arrivo anche venti tempestosi

La situazione di sbarramento, precisano sempre gli esperti di LocarnoMonti, sarà inoltre accompagnata da venti tempestosi. Per questo motivo tra oggi a mezzogiorno e la mezzanotte di sabato è stata emessa anche un'allerta di livello 2 per forti venti.

Nelle vallate nordalpine le raffiche di favonio toccheranno i 50-80 km/h, mentre sulla cresta delle Alpi al di sopra dei 2000 metri si prevedono raffiche di vento da sud comprese tra 100 e 140 km/h.

Nel corso della giornata di venerdì alle basse quote del sud delle Alpi è prevista anche una possibile fase sciroccale. Le raffiche massime alle basse quote potrebbero raggiungere i 70-90 km/h, sopra i 1000 metri 90-110.

Da sabato una tregua, ma poi ci sarà una ripresa delle piogge

I meteorologi concludono che a partire dalla notte su sabato «aria meno umida affluirà verso la regione sudalpina, determinando un'attenuazione delle precipitazioni».

Sabato e domenica il tempo dovrebbe dunque tornare a essere generalmente asciutto. Tra lunedì 23 e martedì 24 ottobre, invece, «sembra profilarsi un’ulteriore fase di sbarramento in una massa d'aria più fredda, ma l’incertezza resta ancora piuttosto elevata».

Potete consultare le previsioni di MeteoSvizzera per i prossimi giorni rapidamente sulla nostra pagina specifica, cliccando qui.