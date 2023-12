In auto con 100 panettoni non dichiarati, fermato un uomo a Stabio

I panettoni erano stipati nella vettura UDSC

Gli agenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini hanno fermato l'11 dicembre attorno alle 22 nella zona di Stabio un veicolo sul quale si trovavano oltre 100 panettoni artigianali non dichiarati.

Il conducente, dipendente di una ditta del Sopraceneri, era entrato in Svizzera superando un valico non presidiato in modo stabile. La merce, proveniente da una pasticceria italiana, era destinata alla rivendita.

I panettoni, stipati in 17 scatole all’interno della monovolume, costituivano solo una parte di un carico totale di 600 pezzi, che sarebbero stati importati in seguito.

L'UDSC, fa sapere in un comunicato diramato oggi, ha comminato una multa non precisata e predisposto lo sdoganamento della merce.

Swisstxt / SDA