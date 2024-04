Elezioni cantonali ticinesi, i primi dati indicano una partecipazione in calo

13.45

L'ormai ex sindaco di Locarno, uscente che non si ripresenta, Alain Scherrer, ha parlato alla RSI dei suoi sentimenti nel giorno in cui passa il testimone: «Fa effetto, perché sono 20 anni della mia vita, 20 anni svegliandosi tutti i giorni con il primo pensiero così come l’ultimo, alla sera, dedicato alla città di Locarno e ai suoi cittadini. È un capitolo che si chiude e l’emozione c’è, è innegabile».

Poi ha proseguito, ricordando chi ha lasciato la carica nello stesso momento, il vicesindaco Giuseppe Cotti (Centro) e Davide Giovannacci (PLR): «Giuseppe è stato un vicesindaco straordinario, insieme abbiamo lavorato benissimo e anche Davide è stata una locomotiva eccezionale nel suo lavoro di municipale. Sono due elementi che hanno dato una grande dinamicità alla città e sicuramente mancheranno».

Alla domanda se il fatto che ci sarà un Municipio più giovane, con molta meno esperienza, possa essere un problema ha risposto affermativamente, sperando che qualcuno con qualche anno di esperienza possa venir rieletto.

Conoscendo l'ammirazione dell'ormai ex sindaco per Vasco Rossi, la giornalista della RSI gli ha chiesto che canzone dedicherebbe al nuovo Esecutivo: «Tra le sue canzoni scartiamo subito "La noia", questa non deve esseri... diciamo che "Vita spericolata" si addice per le sfide del futuro, ma il mio augurio è che sia veramente un "Vivere una favola"».