È il terzo anno che il Ticino monitora gli effetti del littering, cioè dei rifiuti abbandonati per strada. Lo riporta la RSI. Ecco i risultati.

Sono stati condotti dei rilievi che stimano l'impatto del littering. Nel 2023, per ogni campionamento ci sono stati quasi otto chili di rifiuti per terra. Il 24% del totale era carta, il 28% plastica e il 18% vetro.

Nel 20% rimanente c'erano altri materiali come ad esempio sigarette, lattine o mascherine anti Covid.

Il capo ufficio rifiuti e siti inquinati del cantone, Mauro Togni, ha spiegato all'emittente di Comano che il fenomeno sta diminuendo: «Siamo passati dai 22 chili del 2021 a poco meno di 8 chili nel 2023».

I rilevamenti a campione sono stati fatti in varie zone, anche quelle più isolate, con notevoli differenze: «Nei sentieri c'é meno sporcizia, perché ormai chi va a fare una passeggiata è abituato a portarsi a casa ciò che consuma» ha osservato il capo dell'ufficio rifiuti.

A differenza degli altri anni, però, la quantità di carta abbandonata per strada è aumentata. Secondo Togni questo è dovuto al fatto che durante la pandemia non c'erano eventi e non venivano lasciati volantini: «Adesso sono tornate le feste e si ritrovano», ha affermato.