Furti nelle abitazioni e nei veicoli, taccheggi, scippi e truffe telefoniche in aumento in Ticino.

A dirlo è la Sezione reati contro il patrimonio che ha presentato il suo rapporto 2023.

I furti con scasso sono in crescita: 1'190 contro i 781 del 2022. Nel dettaglio: 678 quelli nelle abitazioni (erano stati 519 l’anno prima).

In questo contesto sono state arrestate e identificate 39 persone, provenienti perlopiù dall’Italia e coinvolte in oltre 80 casi. Viene segnalata in particolare una banda di cittadine rom.

In aumento anche i taccheggi, 201 casi contro i 98 del 2022. Pure in questo caso è stato possibile individuare una banda proveniente dalla Romania.

L’inchiesta ha permesso di identificare e perquisire un deposito in affitto nella Svizzera centrale all’interno del quale era nascosta una considerevole quantità di merce.

Truffe telefoniche per 2 milioni di franchi

I furti perpetrati contro veicoli sono passati da 116 a 246. In forte crescita quelli di e-bike, che sono saliti a 420 contro i 222 dell'anno precedente.

Infine, soprattutto nella prima parte dell’anno, i dati hanno confermato una continuità con l’anno precedente sul fenomeno delle truffe telefoniche: 46, per un danno complessivo di 2’000’000 di franchi. In questo ambito è stata fondamentale l’attività di prevenzione.

Swisstxt / red.