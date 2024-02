Alla manifestazione era presente anche il consigliere federale Ignazio Cassis (foto d'archivio). KEYSTONE

È stata inaugurata oggi, lunedì, al Centro svizzero di Milano la quarta edizione della settimana internazionale dedicata alla lingua romancia. Alla manifestazione, promossa dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in collaborazione con il Canton Grigioni e la Lia Rumantscha, era presente anche il consigliere federale Ignazio Cassis, nonché numerose autorità italiane.

Nell'ambito della settimana internazionale, intitolata «Emna rumatscha», è stato organizzato l'evento «Dalle parole alle idee: sei regioni svizzere e italiane in dialogo», in cui si è posto l'accento su innovazione e sostenibilità tra Svizzera e Nord Italia, indica il DFAE in una nota.

La Confederazione e la vicina Penisola condividono non solo tre lingue europee (italiano, tedesco e francese) ma anche le tre lingue retoromanze (romancio, ladino, friulano). Lo sforzo dei due Paesi nel preservare questa pluralità è pure fonte di innovazione, stando al DFAE.

L'«Emna rumantscha» – al pari delle «Giornate del plurilinguismo», della «Settimana della lingua italiana nel mondo», della «Semaine de la francophonie» e della «Woche der deutschen Sprache» – ha come obiettivo quello di promuovere la ricchezza della Svizzera plurilingue anche all'estero, partendo quest'anno dal capoluogo lombardo.

«La città di Milano è il luogo ideale per riunire alcune regioni del Nord Italia e del Sud della Svizzera, accomunate da una pluralità di lingue e da una miriade di contatti sociali, economici e culturali», ha affermato Cassis, citato nel comunicato.

Vista la concomitanza con la «Fashion Week» milanese, uno spazio particolare è stato dedicato anche al settore della moda.

mp, ats