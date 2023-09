Tipress

Uno spazio verde con parco giochi che si estende su una superficie di oltre 3'900 metri quadri.

È il nuovo parco di via Brentani a Lugano, che è stato ufficialmente inaugurato sabato. L'incremento delle aree verdi per la popolazione – si legge in una nota della Città – è un obiettivo inserito nelle Linee di sviluppo 2018-2028, «riconosciuto quale elemento importante per l'ambiente e la qualità di vita».

I parchi rionali – come quello inaugurato a Molino Nuovo – «sono a tutti gli effetti spazi importanti di socializzazione e condivisione, che favoriscono il dialogo intergenerazionale e la partecipazione attiva alla vita sociale del quartiere».

Swisstxt