Immagine simbolica. © Ti-Press / Pablo Gianinazzi

Questa notte, poco dopo le 12.00, è scoppiato un incendio in un palazzo di via Giuseppe Maggi a Lugano. Lo comunica la polizia cantonale.

Redazione blue News Tessa Morgantini

Secondo una prima ricostruzione, il rogo si è generato in un appartamento al sesto piano. Per precauzione lo stabile è stato evacuato, gli inquilini erano circa 30 persone.

Sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale, della polizia Città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano e i pompieri di Lugano, che hanno spento l'incendio.

Tre persone che presentavano sintomi di intossicazione sono state portate in ospedale per essere controllate.

Via Giuseppe Maggi e via Industria sono state momentaneamente chiuse al traffico, in modo da permettere le operazioni di spegnimento delle fiamme.