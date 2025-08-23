  1. Clienti privati
Ticino Incendio a Lugano, evacuata una palazzina

Tessa Morgantini

23.8.2025

Immagine simbolica.
Immagine simbolica.
© Ti-Press / Pablo Gianinazzi

Questa notte, poco dopo le 12.00, è scoppiato un incendio in un palazzo di via Giuseppe Maggi a Lugano. Lo comunica la polizia cantonale. 

Redazione blue News

23.08.2025, 09:13

Secondo una prima ricostruzione, il rogo si è generato in un appartamento al sesto piano. Per precauzione lo stabile è stato evacuato, gli inquilini erano circa 30 persone.

Sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale, della polizia Città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano e i pompieri di Lugano, che hanno spento l'incendio. 

Tre persone che presentavano sintomi di intossicazione sono state portate in ospedale per essere controllate. 

Via Giuseppe Maggi e via Industria sono state momentaneamente chiuse al traffico, in modo da permettere le operazioni di spegnimento delle fiamme.

