Un grave infortunio sul lavoro è avvenuto martedì mattina, poco dopo le 9.30, in una ditta attiva nella distribuzione di materie prime in via Luigi Favre a Balerna.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un operaio - un 57enne italiano residente in Italia - era intento a rifornire di carburante un camion cisterna a un'altezza di circa tre metri quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è caduto al suolo.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM) e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo, l'hanno trasportato in elicottero all'ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 57enne ha riportato serie ferite.