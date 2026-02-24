  1. Clienti privati
Ucraina Quasi 1'500 rifugiati ucraini vivono ora nei Grigioni

SDA

24.2.2026 - 09:49

Nei Grigioni vivono attualmente 1'493 rifugiati ucraini. La maggior parte ha trovato un alloggio privato. (immagine simbolica)
Nei Grigioni vivono attualmente 1'493 rifugiati ucraini. La maggior parte ha trovato un alloggio privato. (immagine simbolica)
Keystone

Nei Grigioni vivono attualmente 1'493 rifugiati ucraini con lo statuto di protezione S, secondo i dati dell'Ufficio retico della migrazione e del diritto civile. Il tasso di occupazione è leggermente inferiore a quello nazionale.

Keystone-SDA

24.02.2026, 09:49

24.02.2026, 09:50

La gran parte dei rifugiati, ovvero 1'178, hanno trovato un alloggio privato. Gli altri 315 invece sono ospitati in strutture collettive.

Il tasso di occupazione si attesta attualmente al 43,42%, ha comunicato l'Ufficio della migrazione e del diritto civile interpellato da Keystone-ATS. A livello svizzero a fine novembre il tasso di occupazione era circa del 46% per gli ucraini presenti in Svizzera da almeno tre anni.

La quota di rifugiati dall'Ucraina attiva nel mondo del lavoro è quindi ancora leggermente inferiore rispetto all'obiettivo stabilito dal Consiglio federale del 50%.

Ritornando ai dati retici, alla fine dell'anno scorso è stata raggiunta la cifra più alta di persone a cui non è stata concessa la protezione, ovvero 50. Sempre al termine del 2025 è stato registrato il numero più basso di rinunce allo statuto S o partenze volontarie, vale a dire 89.

Pure il numero di assegnazioni, 251, ha raggiunto la soglia più bassa. Nel 2022, anno dell'inizio del conflitto, erano state assegnate 1'679 persone al Canton Grigioni.

