  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cerimonia il 27 marzo a Zurigo Premio d'onore del cinema svizzero 2026 al ticinese Villi Hermann

SDA

24.2.2026 - 11:01

Il regista ticinese Villi Hermann si era aggiudicato il Premio Cinema Ticino al Locarno Film Festival nel 2011. Oggi si è visto assegnare il Premio d'onore del cinema svizzero 2026. (immagine d'archivio)
Il regista ticinese Villi Hermann si era aggiudicato il Premio Cinema Ticino al Locarno Film Festival nel 2011. Oggi si è visto assegnare il Premio d'onore del cinema svizzero 2026. (immagine d'archivio)
Keystone

Il regista, sceneggiatore e produttore ticinese Villi Hermann si aggiudica il Premio d'onore del cinema svizzero 2026. In 50 anni di carriera, Hermann ha profondamente segnato il cinema elvetico, indica in una nota odierna l'Ufficio federale della cultura (UFC).

Keystone-SDA

24.02.2026, 11:01

24.02.2026, 11:36

La giuria elogia l'opera di un «grande cineasta». Hermann, nato a Lucerna nel 1941 da padre svizzerotedesco e madre ticinese, viene ricompensato per la sua forza nel «rigenerare il cinema svizzero in lingua italiana, contribuendo a delinearne l'identità», si legge nella nota.

Hermann, molto sensibile alle questioni sociali, inizia la sua carriera negli anni '70 con pellicole al crocevia fra documentario e film di finzione. Il suo primo lungometraggio «San Gottardo» (1977), presentato al Festival di Cannes, si aggiudica il Pardo d'argento al Locarno Film Festival.

Il regista ticinese riceverà il Premio d'onore del cinema svizzero nel corso di una cerimonia che si terrà il 27 marzo al Kongresshaus di Zurigo.

I più letti

Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»
Addestra il suo cane in modo che smaltisca illegalmente i rifiuti al suo posto
Marie-Therese Nadig aveva solo 17 anni: «Un fondista scavalcò il filo spinato per raggiungere noi donne»
La rivelazione di Michele Bravi: «La foto del vincitore di Sanremo scattata già a dicembre»
Un nuovo video mostra per la prima volta in modo chiaro lo scoppio del rogo al Contellation

Altre notizie

Meteo. Superati per la prima volta quest'anno i 20 gradi, ecco le temperature in Ticino

MeteoSuperati per la prima volta quest'anno i 20 gradi, ecco le temperature in Ticino

Grave infortunio. Operaio cade da circa tre metri a Balerna, riportando ferite serie

Grave infortunioOperaio cade da circa tre metri a Balerna, riportando ferite serie

Ucraina. Quasi 1'500 rifugiati ucraini vivono ora nei Grigioni

UcrainaQuasi 1'500 rifugiati ucraini vivono ora nei Grigioni