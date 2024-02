I danni sono ingenti polizia grigioni

Un incendio è scoppiato martedì pomeriggio, attorno alle 15, nel sottotetto di una casa di Alvaneu, nei Grigioni.

I pompieri di Albula, con l'aiuto di quelli di Surses, ha lottato per sei ore per impedire che il fuoco si propagasse agli edifici vicini e per completare lo spegnimento.

I danni sono molto ingenti, ma non ci sono stati feriti.

Swisstxt