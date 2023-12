Incendio in un appartamento a Magadino

Immagine simbolica. Archivio Tipress

Sabato sera verso le 19.30 è scoppiato un incendio a Magadino, in un appartamento in un palazzo in via Cantonale. Lo riporta la RSI.

I pompieri del Gambarogno sono intervenuti, domando le fiamme, che non si sono diffuse al resto dell'immobile. La palazzina è stata evacuata per precauzione.

Due persone sono rimaste ustionate alle mani, in maniera, stando alle prime informazioni, che non sembra grave. Le prime cure sono state prestate dai soccorritori del SALVA, scrive l'emittente di Comano.

Anche la polizia si è recata sul luogo per effettuare accertamenti.