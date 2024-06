Immagine illustrativa. Archivio Tipress

Oggi, venerdì, attorno alle 13.30 è scoppiato un incendio in una palazzina in via Nolgio a Massagno.

Tessa Morgantini

La polizia comunica che, secondo una prima ricostruzione, il rogo è scoppiato in un appartamento al terzo piano.

Per precauzione lo stabile è stato evacuato e 30 persone circa hanno dovuto lasciare l'edificio.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, della Polizia Ceresio Nord, i soccorritori della Croce Verde di Lugano e i pompieri di Lugano, che hanno domato l'incendio.

La strada è stata chiusa per facilitare le operazioni di spegnimento. Nell'appartamento da cui sono partite le fiamme si trovava una persona che è stata sottoposta sul posto a dei controlli medici.