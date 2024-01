Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Un incendio è divampato oggi, giovedì, verso le 12.20 in uno stabile in via dei Gaggini a Bellinzona.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha preso avvio in un appartamento al quarto piano dell'edificio. A titolo precauzionale si è resa necessario lo sfollamento di venticinque persone.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto della Polizia comunale di Bellinzona, i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e di Lugano nonché i pompieri di Bellinzona e di Lugano, che hanno domato l'incendio.

Per facilitare le operazioni di spegnimento la strada è stata chiusa. Sul posto sono state visitate una decina di persone, due di queste sono state precauzionalmente portate in ospedale per una leggera intossicazione da fumo.

L'appartamento interessato dalle fiamme ha riportato ingenti danni.