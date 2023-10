Immagine simbolica. © Ti-Press / Pablo Gianinazzi

A Taverne, verso le 13.00 di oggi, sabato, in una carrozzeria in via San Gottardo c'è stato un incendio. Lo riporta la RSI.

Stando a vari media, tra cui l'emittente di Comano, per quanto si sa finora non ci sarebbero feriti o intossicati. La polizia ha isolato l'area per facilitare le operazioni di spegnimento.

Non sono ancora note le cause del rogo. Verranno stabilite da un'inchiesta di polizia.

Sono intervenuti i pompieri del centro di soccorso di Lugano e, per precauzione, i soccorritori della Croce Verde di Lugano.