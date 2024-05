Incendio in un'abitazione a Sant'Antonino

Immagine simbolica. Ti-Press

Giovedì verso le 18.30 è scoppiato un incendio in una casa in Via alla riva a Sant'Antonino, riporta la RSI.

Swisstxt / Red Tessa Morgantini

I vani dello stabile sono stati invasi da un fumo intenso. I pompieri di Cadenazzo hanno iniziato le operazioni per spegnere le fiamme.

Sono arrivati sul posto anche i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che hanno aiutato un uomo apparentemente intossicato dal fumo. La vittima è stata poi trasportata all'Ospedale San Giovanni.

Un tratto di via Industria è stato chiuso per agevolare le operazioni di soccorso. Sono arrivati sul posto anche gli specialisti della Scientifica, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.