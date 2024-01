Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Un incendio è scoppiato martedì, poco dopo le 18.15, in una casa in Via Gaggiolo a Stabio.

Ne dà notizia la Polizia, stando alla quale il rogo ha preso avvio dalla cucina in un appartamento del secondo piano.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Mendrisio, i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto, nonché i militi del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto, che hanno domato l'incendio.

L'unica persona residente nell'abitazione è stata precauzionalmente portata in ospedale per avere inalato del fumo. L'abitazione ha riportato ingenti danni.

Durante le operazioni di spegnimento e per permettere i rilievi del caso, il tratto stradale interessato è stato chiuso e non sarà riaperto prima delle 21:00.