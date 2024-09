Poco prima delle 19.30 in una palazzina di cinque piani in via Serafino Balestra a Locarno è scoppiato un incendio.

I pompieri di Locarno sono intervenuti per domare le fiamme

Stando a una prima ricostruzione il rogo ha preso avvio nella cucina di un appartamento sito all'ultimo piano.

A titolo precauzionale si è resa necessaria l'evacuazione di una quindicina di persone presente nell'edificio.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno e della Polizia intercomunale del Piano, i soccorritori del Salva nonché i pompieri di Locarno.

Una persona che si trovava nell'appartamento interessato dal rogo è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti.

