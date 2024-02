Immagine simbolica. Archivio Tipress

Questa mattina, martedì, è scoppiato un incendio in un'abitazione in Via al Chioso a Bedano. È successo poco dopo le 10.00.

Secondo la prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito dalla cucina, al piano seminterrato.

Le due persone che si trovavano in casa sono state evacuate per precauzione. Una persona ha subito una leggera intossicazione da fumo ed è stata sottoposta a controlli medici.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i soccorritori della Croce Verde di Lugano e i pompieri di Lugano. Le fiamme sono state domate velocemente e sono rimaste confinate nel locale.