IMMAGINE ILLUSTRATIVA D'ARCHIVIO. KEYSTONE / Ti-Press.

Un incendio è scoppiato in zona Alpe del Tiglio, favorito anche dal vento. Per ora gli elicotteri in azione per le operazioni di spegnimento sono due.

Red. Paolo Beretta

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

Un rogo è scoppiato oggi in mattinata (mercoledì) in zona Alpe del Tiglio, sopra Isone.

I pompieri di Lugano hanno confermato la notizia alla RSI, anticipata da La Regione, spiegando pure che sono impegnati due elicotteri sul posto per le operazioni di spegnimento.

Le fiamme, nelle vicinanze di una caserma militare, dove sono stazionati le scuole granatieri, sono sostenute dal forte vento.

La colonna di fumo è visibile a diversi chilometri di distanza, addirittura dal lungolago di Ascona.