Immagine illustrativa d'archivio. Sono intervenuti anche due elicotteri Ti-Press

Il fuoco nel bosco di Sonvico è sotto controllo, ma un ragazzo ha dovuto essere ricoverato in ospedale.

Un incendio è divampato, mercoledì verso le 17.30, nei boschi sopra Sonvico minacciando una struttura situata nelle vicinanze. Sul posto, in zona Fattoria al Faggio, sono intervenuti i pompieri di Lugano e due elicotteri per il lancio d’acqua.

Il pronto intervento, secondo quanto riferisce Rescue Media, ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero.

Sul luogo anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano per sottoporre a visita medica alcuni ragazzi che si trovavano in zona e che potenzialmente potevano aver inalato del fumo. Per uno di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. La Polizia ha provveduto ad effettuare i primi rilievi.