Fiamme su un treno in territorio di Vezia

Immagine simbolica. © Ti-Press / Francesca Agosta

Poco dopo le 13.00 di oggi, sabato, è scoppiato un incendio in un treno passeggeri in territorio di Vezia.

La polizia cantonale comunica che il rogo è stato segnalato a quell'ora alla Centrale comune di allarme (CECAL). Le fiamme hanno avuto origine nella cabina dei macchinisti e sono state spente grazie al sistema automatico antincendio.

Il treno è stato bloccato a Vezia, alla fermata d'emergenza, e lì sono continuate le operazioni di soccorso. I passeggeri sono stati fatti scendere e il treno spegnimento e salvataggio (TSS) li ha accompagnati alla stazione di Lugano.

Non ci sono feriti. La polizia indagherà sulle cause del rogo. La tratta non è stata interrotta ma ci sono stati ritardi nel traffico ferroviario.

Sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale, della polizia dei trasporti, i soccorritori della Croce Verde di Lugano, i pompieri di Lugano e il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).