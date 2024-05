L'edificio dove si è consumata la violenza. RSI

L’inchiesta è conclusa: gli inquirenti hanno ricostruito nei dettagli quanto accadde a Pregassona la mattina del 25 ottobre, quando l’inquilina di uno stabile accoltellò un cittadino marocchino residente oltre confine.

L’uomo era andato in via Ceresio a consumare della cocaina. Voleva rimanere nell’appartamento, ma la giovane insisteva per mandarlo via. Di qui il litigio e le violenze note.

Lui venne ricoverato in ospedale. Per lei scattò l’arresto. Tentato omicidio è l’accusa di cui dovrà presto rispondere alle Assise Criminali, dopo che la scorsa settimana – come detto – il procuratore pubblico Pablo Fäh ha chiuso l’istruzione.

