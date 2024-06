Perde il controllo della moto nella galleria del Ceneri, morto un uomo

Immagine illustrativa/foto d'archivio. ©Ti-Press / Gabriele Putzu

Oggi, domenica, poco prima delle 21:30 sull'autostrada A2 in territorio di Monteceneri, c'è stato un incidente della circolazione stradale con esito letale. Lo comunica la Polizia cantonale.

SwissTXT Alessia Moneghini

Stando a una prima ricostruzione un motociclista, la cui identità è ancora in fase di accertamento, circolava in direzione Nord, quando - per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia - all'interno della galleria del Ceneri, ha perso il controllo della moto urtando contro la parete destra del tunnel per poi rovinare a terra.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i soccorritori della Croce Verde di Lugano che nonostante hanno tentato di rianimare il centauro non hanno potuto fare altro che costatare la sua morte.

Per consentire i rilievi del caso, l'autostrada in direzione nord è stata chiusa e sarà riaperta non prima di mezzanotte. La strada è stata deviata.