A Massagno è tutto pronto per l’apertura del rinnovato incrocio Arizona: il 29 ottobre sarà infatti attivato il nuovo impianto semaforico installato tra via San Gottardo e via Tesserete.

L'intersezione tornerà pertanto a essere transitabile in senso bidirezionale, come reso noto lunedì dal Cantone.

I lavori erano partiti nel 2022, con l’introduzione di un anello viario provvisorio.

Oltre ai semafori, sono state realizzate una corsia di preselezione per i veicoli che da via San Gottardo svoltano a sinistra su via Tesserete e una corsia supplementare sopraelevata che agevolerà il transito da via Tesserete su via San Gottardo verso l'A2.

