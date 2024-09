In classe 55'000 allievi keystone

La scuola riapre dopo le vacanze estive quest’oggi, lunedì, anche in Ticino.

Swisstxt

Negli altri cantoni il nuovo anno era già stato inaugurato nelle scorse settimane.

Tornano sui banchi 55’000 fra bambini e ragazzi e dietro le cattedre 7’000 docenti.

In attesa che prenda forma il nuovo progetto della scuola dell’obbligo, dopo il ritiro in marzo del precedente messaggio governativo, il Cantone ha intanto introdotto alcune novità, come alcuni corsi opzionali alle medie.

Prosegue inoltre per il secondo anno il progetto di sperimentazione per il superamento dei livelli, con il coinvolgimento delle quarte.

Alle professionali tre nuovi mestieri.

