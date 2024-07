Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori della Rega. Ti-Press

Oggi, giovedì, verso le 14 a Bosco Gurin un uomo è stato investito dalla sua stessa vettura mentre arretrava. A causa delle gravi ferite riportate, l'uomo ha perso la vita. Lo comunica la Polizia cantonale.

amo Alessia Moneghini

Secondo una prima ricostruzione e per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia, un 53enne - cittadino svizzero domiciliato in Vallemaggia - è stato investito dal suo veicolo, che arretrava in retromarcia privo di conducente, presso un posteggio in via Undrum Lee.

Oltre agli agenti della Polizia cantonale, sul luogo sono intervenuti i soccorritori della Rega che non hanno potuto che constatare la morte dell'uomo a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.