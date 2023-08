Una ragazzina di 11 anni, di origini senegalesi e residente con la famiglia a Bulciago (Lecco), è annegata nelle acque del ramo lecchese del Lago di Como, di fronte all'abitato di Mandello del Lario.

Immagine simbolica: il lago di Como (archivio). © Ti-Press / Benedetto Galli

Il corpo è stato individuato stamani dalle squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco sul fondo del lago.

La ragazzina era entrata in acqua in cerca di refrigerio come tanti villeggianti e gente della zona quando è scomparsa in profondità nel lago ma vicino alla foce del torrente Meria, nelle vicinanze del Lido.

La zona è caratterizzata anche da fosse e correnti. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che la bambina non sapesse nuotare.

SDA