Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Si apprestava a passare la frontiera tra Italia e Bregaglia a bordo di un'auto privata, senza dichiarare di avere con sé 16'000 euro (oltre 15'100 franchi al cambio attuale) in contanti.

Per questo i funzionari doganali in servizio al valico di Villa di Chiavenna (provincia di Sondrio) e i finanzieri della locale tenenza hanno sequestrato a un cittadino del Kenya 1800 euro, pari alla sanzione prevista per le violazioni in materia valutaria, ovvero il 30% del denaro eccedente alla somma massima che si può trasportare senza obbligo di dichiarazione, pari a 10'000 euro.

L'uomo, spiega in una nota la Guardia di finanza, non ha potuto aderire al cosiddetto istituto dell'oblazione, che gli avrebbe permesso di pagare una sanzione ridotta, dal momento che a luglio 2023 era già stato sanzionato per la stessa violazione valutaria presso l'aeroporto di Bologna (Emilia-Romagna).

SDA