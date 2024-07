#Maltempo, forte #pioggia e #vento in provincia di #Varese, decine gli interventi dei #vigilidelfuoco per autisti in difficoltà, allagamenti, tagli di piante pericolanti o cadute in strada. Giunti rinforzi dai comandi di Milano e Monza [#7luglio 14:45] pic.twitter.com/WFEwBjFe4y