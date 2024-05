Immagine d'archivio archivio Ti-Press

Un programma artistico di rilievo per celebrare i 40 anni di JazzAscona, una manifestazione che segna l'avvio della stagione estiva a sud delle Alpi. Gli organizzatori hanno presentato stamane una vera e propria maratona musicale interamente gratuita che, dal 20 al 29 giugno, proporrà al pubblico qualcosa come 300 concerti.

SDA

Saranno una sessantina le band, e ben 350 artisti, ad esibirsi sui palchi ufficiali in riva al lago, in una decina di esercizi pubblici della località, nei vicoli e sulle piazze del centro, si legge in una nota.

Da New Orleans, città gemellata con Ascona, è attesa una folta delegazione comprendente, fra gli altri, la regina del jazz tradizionale Meschiya Lake, un grande sax contralto come Wess «Warmdaddy» Anderson e la NOJO-New Orleans Jazz Orchestra, formazione oramai di casa sulle rive del Verbano, alla quale sarà attribuito l'Ascona Jazz Award 2024.

Parteciperà per la prima volta all'evento la Sunshine Avenue Band, guidata dalla carismatica Eliza Sonnenschein, cantante soul con un background jazz e gospel. Fra le novità più interessanti, anche due formazioni ad alto voltaggio come The James Brown Tribute Show e Tom McGuire & The Brassholes, una power band funk e soul proveniente da Glasgow.

Numerosi anche gli artisti della Svizzera italiana: Danilo Boggini, col nuovo progetto Môme-Édith Piaf, Beatrice Zanolini, Iris Moné, Joe Dallas & The Monks con ospite speciale il cantante Nate James, Organic Brew, il Quartetto di Filippo Valli e il Quintetto della SMUM, la Scuola di Musica Moderna.

Workshop aperti a tutti e focalizzati sul ballo

Oltre a parate di brassband e a Jam Session, da segnalare i workshop, aperti a tutti e focalizzati sul ballo.

Il quarantennale sarà celebrato anche con «Jazz Off The Wall», un evento di street art che presenterà una quarantina di ritratti di artisti di oggi e del passato esibitisi ad Ascona e realizzati da Yuri Catania, per quella che sarà la più grande mostra a cielo aperto dedicata al jazz attraverso la tecnica della paste-up.

Ultima chicca: l'iconica tromba Moon and Stars, commissionata e suonata da Miles Davis negli anni 80, sarà esposta per la prima volta in Europa a JazzAscona. La si potrà ammirare durante il festival in una teca ubicata davanti al palco New Orleans.

mh, ats