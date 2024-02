La folla della prima serata a Rabadan Tipress

Nonostante il tempo non sempre favorevole, quasi 140’000 persone hanno preso parte al carnevale di Bellinzona. Positivo il bilancio di questa 161esima edizione.

L’edizione numero 161 del Rabadan è stata la meno soleggiata e quella con più acqua degli ultimi anni. A farne le spese è stato purtroppo il tradizionale corteo dei bambini, annullato proprio a causa del maltempo.

Ma l’affluenza complessiva, malgrado la meteo avversa dei primi giorni e le temperature poco miti, è stata comunque di quasi 140’000 persone. Gli organizzatori del carnevale bellinzonese traggono quindi un bilancio positivo da questa edizione.

«La meteo ci è stata amica solo parzialmente, ma i veri amici e appassionati del Rabadan non hanno mollato e hanno dato vita ad una 6 giorni favolosa», ha commentato in conferenza stampa oggi, venerdì, il presidente della società Giovanni Capoferri, parlando di «un altro bellissimo risultato, dopo quello ineguagliabile e da record» dello scorso anno «che va ad aggiungersi alla secolare storia» dell’evento.

Al corteo mascherato della domenica, è stato sottolineato, hanno preso parte circa 30’000 persone. Ottimo riscontro anche per la tradizionale risottata del martedì grasso, con ben 3’000 porzioni di risotto e luganighe servite al capannone principale di Piazza del Sole.

In evidenza anche il fatto che, nonostante la grande partecipazione, non siano stati segnalati episodi significativi legati all’ordine pubblico: gli stessi, rilevano gli organizzatori, risultano essere in netto calo rispetto al passato, così come i ricoveri nella tendina sanitaria. Appuntamento quindi alla prossima edizione, in programma dal 27 febbraio del 2025.