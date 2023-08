Piazza Governo in una foto d'archivio. ©Ti-Press

Piazza Governo a Bellinzona è stata bloccata da un importante dispositivo di polizia. Quest'ultima è intervenuta, come riferisce LaRegione, con diverse pattuglie e uomini armati di mitra. Le forze dell'ordine per ora confermano solo che un intervento è in corso a seguito di una richiesta in questo senso.

Stando a LaRegione, agenti armati si sono appostati anche all'entrata del Palazzo delle Orsoline, sede del Governo e del Gran Consiglio.

Le forze dell'ordine confermano solo che «è stato messo in atto il necessario dispositivo dopo la richiesta di un intervento». Mostra di più

La Piazza del Governo a Bellinzona, stando al quotidiano La Regione, è stata blindata da auto della Polizia cantonale accorse per un allarme.

Ci sarebbero una decina di agenti sul posto. Impediscono ai veicoli di accedere alla piazza. Altri poliziotti si sono posti all'entrata del Palazzo delle Orsoline.

Stando al giornale si parla di alcune minacce che sarebbero state inviate e che avrebbero attivato l'allarme.

«È stato richiesto un intervento della Polizia e dunque è stato messo in atto il necessario dispositivo – ha detto l'ufficio stampa della Polizia cantonale al giornale –. Sono in corso degli accertamenti».