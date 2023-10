La villa ticinese di Pierin Vincenz verrà messa all'asta

La villa sta perdendo valore perché è in cattive condizioni. PD

Contro l'ex direttore generale della Banca Raiffeisen Pierin Vincenz pendono richieste di risarcimento per milioni di euro. La sua proprietà a Morcote verrà venduta all'asta, probabilmente in primavera.

Hai fretta? blue News riassume per te La villa di Pierin Vincenz a Morcote sarà venduta all'asta la prossima primavera.

L'ex capo di Raiffeisen aveva preso in prestito 4,3 milioni di franchi dall'ex presidente del FC San Gallo.

La villa del banchiere decaduto Pierin Vincenz sarà probabilmente venduta all'asta in primavera. Questo secondo i documenti del tribunale ottenuti dal «Blick».

Significa che i creditori di Vincenz potrebbero finalmente ricevere qualcosa. L'Alta Corte aveva incaricato l'ufficio di recupero crediti di Mendrisio di procedere all'esecuzione forzata.

Non è ancora chiaro se ci sarà un'ispezione pubblica prima dell'asta. Di solito è consuetudine nel caso di una vendita forzata.

Vincenz e la sua ex moglie Nadja Ceregato hanno acquistato la villa nel 2015, poco prima che lui lasciasse Raiffeisen. La proprietà sarebbe costata 6,5 milioni di franchi.

L'acquisto è stato finanziato dalla filiale Raiffeisen di Lugano, con un prestito ipotecario di quattro milioni di franchi. Vincenz aveva già altri prestiti ipotecari in corso - ad esempio, per la sua casa di Teufen, in Appenzello Esterno - ma le regole di accessibilità economica sarebbero state ignorate.

Vincenz non ha potuto permettersi a lungo gli interessi

La società immobiliare Tecti, di proprietà di Dölf Früh, era dietro la vendita forzata della villa di Morcote. Il 71enne ha prestato a Vincenz 4,3 milioni di franchi all'inizio del 2019 per pagare il mutuo a Raiffeisen. Ora l'ex presidente dell'FC San Gallo chiede la restituzione dei soldi.

L'ex direttore di Raiffeisen, Pierin Vincenz. (foto d'archivio) KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Vincenz non ha potuto pagare a lungo gli interessi sul mutuo, scrive il «Blick». La Procura ha congelato i beni dell'ex banchiere.

Il motivo per cui l'asta si svolgerà così rapidamente è lo stato della proprietà: l'immobile ha bisogno di essere ristrutturato e sta rapidamente perdendo valore.

Vincenz è stato condannato nell'aprile 2022 a tre anni e nove mesi di reclusione per appropriazione indebita, falsificazione di documenti e frode. La sentenza è stata appellata.