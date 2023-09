Lago di Lugano, una donna annega a Muzzano

Un campeggio a Muzzano, immagine illustrativa d'archivio. © Ti-Press / Gabriele Putzu / Ti-Press

Una donna ha perso la vita a Muzzano. Il suo corpo è stato ritrovato nel cuore della notte nel Lago di Lugano.

Poco dopo le 20h00, in via alla Foce, è stata segnalata la scomparsa nel Lago Ceresio di una 58enne cittadina svizzera, residente oltre Gottardo.

Nel darne notizia in una nota mercoledì pomeriggio, le forze dell'ordine specificano che le ricerche sono scattate immediatamente e sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Città di Lugano e della comunale Malcantone Est, così come il personale del campeggio dove la donna era in vacanza.

Il corpo privo di vita della vittima è stato rinvenuto mercoledì mattina poco dopo le 3.00, a una profondità di circa due metri.