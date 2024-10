Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

È stato lanciato TicinoPass, una tessera stagionale per gli impianti del cantone. Il progetto mira a rivalorizzare il turismo montano tutto l’anno

Si chiama TicinoPass: un passepartout per tutte le piste ticinesi, un abbonamento una tantum che permette di utilizzare qualsiasi impianto sciistico del cantone.

Il progetto, lanciato mercoledì dall’omonima società, non solo riunisce tutte le stazioni entro un unico abbonamento, ma propone anche un prezzo minore.

Ad esempio, una famiglia con due genitori più bambini pagava più di 1’000 franchi per il singolo comprensorio. Ora la stessa famiglia pagherà 949 franchi, ma in più avrà la possibilità di godersi le discese di tutto il cantone.

Il prezzo per un singolo adulto, invece, è di 399 franchi se acquistato entro il 30 novembre, mentre dal primo dicembre in poi costerà 499 franchi.

I minorenni, gli studenti, e le persone di età superiore ai 64 anni beneficeranno di prezzi ridotti (299 franchi fino al 30 novembre, 399 in seguito).

Allargare il mercato

Con questo lancio TicinoPass mira a rilanciare il turismo invernale, ma ha intenzione di conquistare tutte le stagioni: con il pass «poniamo le basi per valorizzare la montagna a 360 gradi, 365 giorni all’anno, abbracciando tutte le attività sportive», si legge in una nota.

L’investimento per il progetto è di 1,8 milioni di franchi su quattro anni, di cui il 50% coperto dal Cantone con una compartecipazione da Berna.

L’idea di un pass unico non è nuova, ma i tentativi precedenti non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. I promotori si dicono però ottimisti, con la volontà di fare breccia non solo nel mercato ticinese ma anche in quello del turismo del fine settimana proveniente dalla Svizzera centrale e dal nord Italia.

