Una coda di elezioni Tipress

Le elezioni comunali di aprile avranno una loro coda domenica 9 giugno a Lavizzara, dove i cittadini sceglieranno i loro rappresentanti in Consiglio comunale.

Swisstxt

La proroga si deve al fatto che in un primo tempo non era stato reperito un numero sufficiente di candidati per coprire i seggi.

Per ragioni organizzative, le operazioni di spoglio verranno effettuate nel corso della mattinata di lunedì 10 giugno 2024.

Al termine dei lavori, i risultati verranno pubblicati sulla pagina web www.ti.ch/elezioni. Sempre, quel giorno, è previsto un sorteggio nel pomeriggio in caso di ex equo tra gli eletti.

Swisstxt