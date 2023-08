L'ufficializzazione delle liste dei Verdi Verdi

La capofila degli ambientalisti, Greta Gysin, in occasione dell'ufficializzazione delle candidature, fissa gli obiettivi per le elezioni federali di ottobre.

Sono state depositate venerdì le candidature dei Verdi del Ticinp per le elezioni federali del 22 ottobre, confluite in una lista principale e quattro sottoliste (di cui una costituita solo da giovani). Il lancio pubblico della campagna avverrà il 2 settembre.

L’obiettivo, come riporta il comunicato stampa, è chiaro: «La riconferma del seggio verde al Consiglio nazionale e la difesa del seggio dell'area progressista agli Stati».

La candidatura forte è quella di Greta Gysin che correrà sia per gli Stati, sia per il Nazionale. «Dal Ticino non basta una voce sola a Berna. L'attualità rende sempre più evidente che abbiamo bisogno di affrontare con responsabilità, coerenza e pragmatismo la crisi climatica: Servono più rappresentanti Verdi», dice la consigliera nazionale uscente.

Ad accompagnare Gysin nella lista principale, in comune con il Forum Alternativo, per il Nazionale, ci saranno Maurizio Barro, Serena Britos, Gianna Bonina, Pietro Majno-Hurst, Marco Noi, Josef Savary, Rocco Vitale.

SwissTXT / red